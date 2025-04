Cavaco Silva recorda “palavras fortes e imagens desconcertantes” de Francisco

O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, diz que foi com “profundo pesar” que tomou conhecimento da morte do Papa Francisco, esta segunda-feira, recordando numa nota escrita à Renascença que teve a honra de representar Portugal na Missa de início do seu pontificado, em março de 2013.

Cavaco Silva salienta a mensagem de “enorme humanidade” deixada pelo Papa, que foi “alertando para a forma como lidamos com os mais desfavorecidos da sociedade, sempre no centro das suas preocupações, e para a forma como lidamos com o Mundo, que devemos preservar da destruição”.

Do breve encontro que manteve com o Papa argentino, após a sua eleição, Cavaco Silva diz que ficou surpreendido pela sua “naturalidade e afabilidade, diferente da dos dois Papas que antes conhecera”.

O ex-chefe de Estado diz ainda que o Papa Francisco surpreendeu com “palavras fortes e imagens desconcertantes que desafiaram convenções e acomodações”, ressaltando que o fez “num tempo tão propício ao abandono dos idosos e dos doentes e à marginalização dos imigrantes”.

“A mensagem de Francisco foi de enorme coragem e fundamental para despertar consciências”, escreve ainda Cavaco, que conclui que a “interpelação do Papa Francisco à benevolência e compaixão e uma Igreja mais atenta às periferias geográficas e sociais serão o seu grande legado para várias gerações de católicos”.