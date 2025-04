D. António Couto. Francisco "quis ser Papa Francisco até ao fim"

O bispo de Lamego, D. António Couto, considera que Francisco mostrou que queria ser Papa “até ao fim”.

“Estas últimas saídas do Papa Francisco lá do seu mundo mais resguardado – os seus aposentos em Santa Marta - e vir fazer aquelas pequenas viagens à Basílica de São Pedro ou outras áreas do seu domínio mais religioso, foi uma maneira de ele dizer que queria ser Papa Francisco até ao fim”, disse, em declarações à Renascença.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que "ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".