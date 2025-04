D. António Moiteiro. “Estilo sinodal vai ser futuro da igreja”

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, acredita que o “estilo sinodal” que o Papa Francisco implementou “vai ser o futuro da igreja”.

“O estilo sinodal que ele implementou através do discernimento do espírito, para mim, vai ser o futuro da igreja, onde todos têm lugar, onde todos têm voz, onde todos somos membros ativos deste povo santo de Deus”.

Em declarações à Renascença, D. António Moiteiro Ramos nota o realce que Francisco “deu às mulheres e ao papel das mulheres na vida da igreja, nomeando mulheres para lugares chave da vida da igreja”.

O bispo de Aveiro acrescenta: “Quando vejo estes 12 anos de pontificado vemos a confiança que o Papa tinha em Deus e na sua misericórdia — porque é fundamental entender o pontificado dele à luz da misericórdia de Deus —, mas também a alegria, a alegria que vem da primeira encíclica – a alegria do evangelho – mas também a alegria do modo como ele viveu o Ministério petrino”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".