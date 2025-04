D. Francisco Senra Coelho. “Francisco é um visionário”

O Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, assume que é um desafio cumprir o legado do Papa Francisco.

Em declarações à Renascença, D. Francisco Senra Coelho fala num Papa que deu tudo para se manter perto dos fiéis até ao fim.

“Porque ainda ontem, domingo de Páscoa, ouvimos na bênção Urbi et Orbi percebemos que ele queria estar connosco e que tinha um desejo grande de nos abençoar, de nos legar o mandato da ressurreição, da vida nova. Por outro lado, sentimos também a sua presença junto de Deus, na glória de Deus. Estou absolutamente certo de que Francisco é um intercessor e que nos compete levar em frente este grande legado que ele nos deixa”, disse.

O Arcebispo de Évora elogia a marca deixada pelo Papa Francisco. Francisco Senra Coelho fala num visionário, que não pode ser inteiramente compreendido no presente.

“Eu penso que nós ainda não percebemos na plenitude o Papa Francisco, ainda não temos um distanciamento histórico para o lermos. Estamos muito perto, há pequenas marcas – diria babugem na água – que não deixa ver o fundo do mar, a grandeza e a beleza dessa profundidade. O Papa Francisco é um visionário, é um homem que só vai ser entendido daqui a algum tempo, quem sabe, bastante tempo”, acrescenta D. Senra Coelho.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".