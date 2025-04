D. José Traquina e o muito que o Papa Francisco nos deixou

O bispo de Santarém, D. José Traquina, lembra o muito que o Papa Francisco “nos deu pelo testemunho da sua vida e pelos muitos documentos que nos legou para bem do crescimento da igreja”.

Em declarações à Renascença, D. José Traquina reforça: “Não ofuscar as motivações de louvor a Deus por tanto que ele nos deu pelo testemunho da sua vida e pelos muitos documentos que nos legou para bem do crescimento da igreja e para a nossa missão cristã ser mais eficiente, mais operativa, mais atualizada, mais ao encontro das pessoas de todo o mundo”.

D. José Traquina considera que “a dimensão transversal dos problemas da sociedade (…) foi o grande desafio que o Papa Francisco nos deixou: uma igreja que não se fica na sua comunidade, fechada, mas se interessa por toda a realidade até para corresponder àquilo que é a dimensão do evangelho, a dimensão missionária”.

O bispo aproveita ainda para manifestar a sua “comum solidariedade com toda a igreja” neste momento de “tristeza”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".