O bispo do Porto, D. Manuel Linda, recorda o Papa Francisco como um “zeloso servidor da Igreja universal” e um “muito apreciado líder mundial na paz e na fraternidade”.

Em nota publicada na página da Diocese do Porto, o prelado diz estar em luto pela morte do Papa, escrevendo que “a notícia acaba de cair abruptamente e todos nós a sofremos”.

Em declarações à Renascença, D. Manuel Linda lembra a beleza do legado do Papa Francisco.

“A igreja é sempre a mesma, agora cada Papa traz qualquer coisa de muito específico e este específico do Papa Francisco é do mais belo que existe. Uma igreja de proximidade, uma Igreja em que todos os seus membros são valorizados e, ao fim e ao cabo, uma Igreja que está no mundo para o fermentar em valores”, destaca.

“Claro que não se fermenta o mundo apenas com alta teologia. Não é os nossos brilhantes discursos sobre a paz e a fraternidade, por exemplo, que são capazes de fazer. Mas com gestos concretos, com atitudes muito simples, mas que marcam e chegam ao coração das pessoas, aí sim. Eu não diria que há uma Igreja antes e depois do Papa Francisco. Eu diria que esta Igreja que vem de sempre encontrou nele uma dimensão que, de facto, corresponde também à sensibilidade do nosso tempo”, acrescenta.