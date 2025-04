D. Manuel Quintas espera que “sucessor possa continuar caminho” do Papa Francisco

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, considera o Papa Francisco “uma referência” para a sua vida.

“Pessoalmente ajudou-me a assumir de forma descomprimida a minha missão de bispo, encontrei nele uma referência, viver de forma mais simples”, disse.

Em declarações à Renascença, D. Manuel Quintas lembra duas imagens: os “sapatos confortáveis” do Papa e não os habituais sapatos vermelhos; e “quando se dirigiu à multidão” e pediu que rezassem por ele, pedindo a sua bênção”.

“Ele levou-nos à verdade da vida e do evangelho” e, por isso, “estou muito grato ao Papa Francisco”.

O bispo do Algarve acredita, entretanto, que o “movimento gerador da renovação da Igreja não termine com o Papa Francisco e que o sucessor possa continuar este caminho”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que "ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".