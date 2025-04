D. Virgílio Antunes. Francisco “tocou-nos a todos, como pessoa tão próxima”

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, acredita que a Igreja vai continuar o percurso do Papa Francisco.

“A igreja vai continuar neste mesmo percurso, tenho esta convicção profunda, e levar por diante este projeto de renovação da igreja”, disse D. Virgílio.

Em declarações à Renascença, o bispo não tem dúvidas: Francisco “tocou-nos a todos, como pessoa tão próxima, com uma humanidade tão grande, que sabia sofrer com os que sofrem e se alegrava com os que se alegram”.

Francisco foi um “Papa muito próximo de todos” e, por isso, a morte deixa uma “sensação de perda para todos nós”.

O Sumo Pontífice deixa uma “marca muito forte que não vamos perder: viveu a olhar para todos e para cada pessoa, incluindo os excluídos”.

A “grande marca” do seu pontificado é a sinodalidade, acrescenta D. Virgílio Antunes.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que "ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".