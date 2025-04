De Putin aos Estados Unidos. Mundo lamenta morte de Franciso

Em mais de 12 anos de pontificado, o Papa Francisco visitou dezenas de países e contactou com centenas de chefes de Estado e, no momento da sua morte, sucedem-se as reações de líderes internacionais. O vice-presidente dos Estados Unidos recorda, na rede social X, uma das homílias nos primeiros dias da pandemia como um dos principais marcos do papado, falando num momento “muito bonito”. J.D. Vance encontrou-se este domingo de Páscoa com o Papa Francisco e, apesar de ser notável o estado “muito doente” do Papa, o número 2 de Donald Trump diz ter sido uma circunstância “feliz”.



Já o presidente russo, Vladimir Putin, lamenta a morte de um “homem mextraordinário”. Citado pelos porta-vozes do Kremlin numa conferência de imprensa, Putin enaltece os esforços de Francisco por ter promovido o “diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa russa” e também por ter estreitado relações entre a Santa Sé e o governo do Kremlin. Volodymyr Zelensky junta-se a todas as pessoas que estão de luto com a morte do Papa Francisco. O presidente ucraniano, na rede social X, diz que a vida de Francisco foi “ dedicada a deus e às pessoas da igreja”. Zelensky acrescenta ainda o Papa sabia dar “ esperança e aliviar o sofrimento através de orações e da promoção da unidade”. O presidente ucraniano lembra ainda que Francisco rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos.

Também o rei Carlos III do Reino Unido já reagiu à morte de Francisco. Em comunicado, o monarca inglês e a mulher Camila mostram-se “profundamente tristes” e enviam condolências e solidariedade à Igreja Católica e a todas as pessoas que foram inspiradas pela sua vida e que vão estar de luto. De recordar que o rei Carlos e a rainha Camila foram recebidos este mês pelo Papa, numa audiência no Vaticano. Carlos III diz que Francisco vai ser recordado "pela sua compaixão, pela sua preocupação na unidade da igreja e ainda pelo seu incansável compromisso nas causas comuns de todas as pessoas de fé". Já Roberta Metsola diz que está de luto pela morte de Francisco. A presidente do Parlamento Europeu lembra o sorriso contagiante que alcançou milhões de corações em todo o mundo. Metsola diz que o “Papa do povo vai ser lembrado pelo seu amor pela vida, esperança na paz e compaixão pela igualdade e justiça social” .

Ursula Von Der Leyen também reagiu à morte de Papa Francisco através da rede social X. A presidente da Comissão Europeia diz que Francisco inspirou milhões de pessoas com a sua “ humildade e amor sincero pelos menos afortunados”. Von Der Leyen diz que os seus pensamentos estão junto daqueles que estão de luto, e espera que possam encontrar paz na “ideia de que o seu legado vai continuar a guiar todos nós para um mundo justo, pacífico e compassivo.”