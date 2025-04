Dom Nuno Brás lembra o carinho que o Papa tinha por Portugal

Dom Nuno Brás, bispo do Funchal, lembra o Papa Francisco pela sua capacidade de "mudar a Igreja", o que permitiu levá-la até ao século XXI, além de a ter tornado "mais capaz" de anunciar do evangelho à sociedade atual.

A sua atualidade e abertura permitiu à Igreja Católica tornar-se uma "Igreja do século XXI", considerou o bispo do Funchal em declarações à Renascença.

Quanto à relação do Santo Padre com Portugal, o bispo do Funchal acredita que Francisco olhava para Portugal com "amor e carinho".

"A Igreja em Portugal nunca teve tantos cardeais e esse é também um reconhecimento do amor e do carinho com que o Papa Francisco olhava a igreja em Portugal", afirma. O bispo acrescenta ainda que "Portugal deve ao Papa" o facto de ter, "neste momento, seis cardeais vivos, quatro deles eleitores".