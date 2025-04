“Estamos de luto por um mensageiro do diálogo e da misericórdia”, diz presidente internacional da Fundação AIS

“Que Deus o recompense pelo seu serviço fiel. Continuaremos a missão do Papa Francisco, que, nas suas viagens, colocou frequentemente as ‘pessoas das margens’ no centro, e, como fundação pontifícia, colocamo-nos à disposição do futuro Santo Padre, como temos feito desde o início do nosso trabalho”, lê-se.

Em comunicado, a Fundação AIS escreve que “faz o luto de um mensageiro do diálogo, do encontro e da misericórdia”.

Regina Lynch refere que se encontrou com o Papa Francisco muitas vezes, e que ele manifestou sempre a sua boa vontade para com o trabalho da fundação, recordando em particular uma viagem ao Iraque, em março de 2021, quando representou a Reunião das Obras para a Ajuda às Igrejas Orientais (ROACO), como parte da delegação do Papa.

Durante a sua estada, o Papa visitou a planície de Nínive, onde a Fundação AIS reconstruiu muitas casas, igrejas e mosteiros cristãos.

“No avião, tive a oportunidade de falar com o Papa Francisco. Ele agradeceu muito à Fundação AIS e aos benfeitores por tudo o que fazemos pelos Cristãos no Médio Oriente e em todo o mundo. Ele expressou o mesmo sentimento noutras ocasiões”, sublinha a presidente executiva da instituição.

A presidente executiva da fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre destaca também os muitos esforços do Papa Francisco no diálogo ecuménico e inter-religioso, dando exemplo do Documento de Abu Dhabi sobre a Fraternidade Humana, produzido com líderes religiosos muçulmanos.

“Para os nossos parceiros de projeto no Médio Oriente e em África, este diálogo exprime um desejo ardente e uma necessidade de nos mantermos unidos contra a intolerância e o fundamentalismo, e de alcançarmos a liberdade religiosa para todas as pessoas. O Papa Francisco estabeleceu aqui o padrão”, afirma Regina Lynch.

A fundação pontifícia recorda também os muitos pontos de contacto relativos ao seu empenho pela evangelização e pela oração, destacando o apoio de Francisco à campanha internacional “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”, que a Fundação AIS coordena todos os anos.