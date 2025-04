Francisco e as religiões. Uma "cultura do encontro"

A “cultura do encontro”, de que o Papa Francisco falou tantas vezes, foi sempre cultivada com gestos de proximidade e amizade com os líderes das diferentes denominações cristãs. Logo em junho de 2013, três meses após a sua eleição, encontrou-se com o arcebispo de Cantuária. No ano seguinte reuniu-se, na Turquia, com o Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu I, e em 2016, em Cuba, protagonizou o primeiro encontro de um Papa com o Patriarca de Moscovo. Francisco e Kirill assinaram, então, uma declaração conjunta a apelar à paz na Síria e no Iraque, e consideraram os cristãos perseguidos como “mártires do nosso tempo”.

A guerra na Ucrânia, em 2022, viria no entanto a arrefecer as relações entre ambos, por causa do apoio de Kirill ao regime russo. “Não somos clérigos do Estado”, afirmou o Papa, que defendeu repetidamente que as religiões nunca podem querer a guerra. Em outubro de 2016, numa deslocação histórica, o Papa Francisco foi à Suécia para assinalar os 500 anos da reforma protestante. Em 2018 peregrinou a Genebra, na Suíça, pelos 70 anos da fundação do Conselho Ecuménico de Igrejas. Várias das suas viagens pastorais tiveram objetivos ecuménicos, como a que fez em 2013 à República Centro Africana, onde abriu o Ano Santo da Misericórdia, ou a que o levou, em 2023, ao Sudão do Sul.

Vídeo: Papa despede-se da Suécia com elogio à santidade

“Haverá sempre resistência a isto, em toda a parte, mas temos de seguir em frente com coragem", disse em junho de 2024, quando recebeu no Vaticano uma delegação do Patriarcado de Constantinopla. “Numa época em que muitos homens e mulheres são prisioneiros do medo do futuro, as nossas Igrejas têm a missão de anunciar sempre Jesus Cristo ‘nossa esperança’, em todos os lugares e a todos", afirmou Francisco, congratulando-se com a preparação conjunta que estava a ser feita, com o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos para a comemoração, em 2025, dos 1700 anos do Concílio de Niceia – o primeiro concílio ecuménico, num Ano Jubilar na Igreja católica, dedicado precisamente à esperança.