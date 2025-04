Francisco “foi Papa de coragem moral e política”, diz Ramos-Horta

“Foi um Papa, um intelectual profundo e de grande coragem moral e política, sem medo de falar para os poderosos para acabarem com a venda de armas, exportação de armas indiscriminadamente para lugares de conflitos no mundo”, destaca.

Segundo Ramos-Horta, o Papa Francisco demonstrou no seu pontificado uma coragem que falta a mutos líderes mundiais e da sua partida resulta um enorme vazio.

“Francisco foi um Papa de coragem moral e política.” É a reação do Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que o Santo Padre visitou em setembro.

O Presidente de Timor-Leste lembra que Francisco “falou com coragem sobre a dívida dos povos enfraquecidos, apelou ao perdão da dívida, apelou a maior apoio aos pobres, aos países em via de desenvolvimento. Ele teve coragem que muitos, muitos líderes mundiais não têm tido em falar sobre a gravidade da situação em Gaza e falou repetidamente”.

“Eu digo, na situação atual em que nós vivemos no mundo, ele deixa um grande vazio”, afirma.

Ramos Horta recorda hoje igualmente, na Renascença, a surpreendente energia do Papa, quando visitou Timor-Leste, em setembro de 2024 quando a sua saúde já era muito frágil.

Dessa visita, o presidente de Timor-Leste recorda em particular o sorriso, o humor de Francisco e a emoção do encontro com o povo timorense.

“Quando ele visitou Timor-Leste, eu dizia aos organizadores, coordenadores da visita de Sua Santidade: ‘cuidado, temos que fazer um programa muito leve’. E surpreendeu-me imenso a energia de Sua Santidade, a maneira como ele teve sempre um sorriso, sempre pronto para benzer, para fazer fotos, sempre com sorriso, todo aquele tempo”, conta

“E no dia em que ele partiu, ele notou que eu ficava um pouco para trás, naquele pequeno trajeto para o avião. Mas ele segurou-me na mão e disse-me: ‘vem comigo’. E brincou, ‘para ver que, para você ter a certeza que eu vou mesmo embarcar’. Parecia ter lágrimas, muito emocionado; ele disse em espanhol ‘cuidem bem deste povo maravilhoso’”, conclui.