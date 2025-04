“Não era um qualquer chefe de Estado amigo de Portugal”: Marcelo destaca ligação de Francisco a Fátima

A relação de Francisco com Portugal começou mais tarde na sua vida, quando visitou Fátima em 2017, por ocasião do centenário das aparições. “Descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida” , disse Marcelo, destacando a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto como momento inaugural de uma ligação intensa.

O Presidente da República evocou também a canonização de Bartolomeu dos Mártires e, sobretudo, a presença do Papa na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, em 2023. “Momento inesquecível da presença portuguesa no mundo”, descreveu.

Marcelo lembrou os vários encontros que teve com Francisco — em 2016, 2019 e 2021 — e traçou um retrato do pontífice como “o pároco nunca rendido às vestes do Bispo, do Cardeal, do Papa”, elogiando a sua simplicidade, abertura e alegria partilhada.

Mais do que uma figura simbólica, Marcelo definiu Francisco como uma referência ética e moral no cenário internacional. “Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos”, afirmou.

O Papa foi também, segundo Marcelo, uma figura próxima dos que mais sofrem. Lembrou a sua presença constante “ao lado dos que morrem vítimas das diárias negações dos direitos humanos, das migrações forçadas, da guerra e da opressão”.

“Em nome de todos os portugueses, crentes e não crentes, concordantes ou discordantes, agradeço a Francisco o carinho que devotou a Portugal”, declarou o Presidente, sublinhando a universalidade da sua mensagem.

Marcelo terminou a sua intervenção com um apelo à continuidade do legado do Papa. “A sua luta não é de um credo, de uma igreja, de uma nação eleita. A sua luta é de todos e de cada qual, hoje, amanhã e sempre”, concluiu.