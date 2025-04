Ouça o anúncio da morte do Papa Francisco

A morte do Papa Francisco foi anunciada por volta das 09h00 - hora de Lisboa - no Vaticano.

A mensagem foi transmitida ao mundo pelo carmelmengo da Santa Romana Igreja, cardeal Kevin Joseph Farrel.

Leia na íntegra:

"Caros irmãos e irmãs

Com profunda dor, anuncio a morte do nosso Santo Padre Francisco.

Às 7h35 desta manha, o bispo de Roma chegou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja.

Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente a favor dos mais pobres e marginalizados.

Com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus uno e trino".