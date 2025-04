Papa abriu caminho de “desocultação” dos abusos, lembra Grupo Vita

O Grupo Vita, que faz o acompanhamento das situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal “expressa a sua profunda tristeza pela perda do Papa Francisco, e também a enorme gratidão pelo caminho de acolhimento, coragem e transformação que traçou na Igreja Católica”.

“O Papa Francisco desde sempre revelou uma especial atenção aos mais frágeis e necessitados, incentivando a abordagem de temas tão difíceis e ocultos, como a violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis”, sublinha o grupo, que garante que a luta contra os abusos vai continuar.

“A todas as vítimas que nos têm procurado ao longo de quase dois anos de existência, o Grupo VITA deixa uma palavra de esperança. Acreditamos que este caminho de acolhimento e desocultação seja irreversível e que a Igreja Católica em todo o mundo, e em Portugal em particular, irá continuar este percurso de mudança, rumo a uma Igreja mais segura e protetora”, lê-se, ainda.

Também esta manhã, ouvida pela Renascença, Rute Agulhas, a coordenadora do grupo VITA, diz sobretudo recordar a coragem do Papa Francisco.

Lembra que a primeira vez que o tema dos abusos sexuais foi abordado de forma direta foi com Francisco e diz esperar que não haja agora um retrocesso no tratamento do tema.