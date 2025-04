"Papa extraordinário". As reações à morte do Papa Francisco

Numa nota de pesar enviada às redações, Luís Montenegro lembra Francisco como um "Papa extraordinário, que deixa um singular legado de humanismo, empatia, compaixão e proximidade às pessoas".

"As suas visitas a Portugal, no Centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, marcaram o nosso país e geraram uma ligação muito forte do povo português com Sua Santidade", acrescenta.

Montenegro apresenta "sentidas condolências do Governo de Portugal à Santa Sé e a todos os Católicos do mundo, entre os quais tantos milhões de portugueses" e acrescenta que a "melhor forma de honrar o seu tributo será seguirmos no dia a dia, nas nossas diferentes atividades, os seus ensinamentos e o seu exemplo".

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa publicou uma nota no site da Presidência indicando que vai falar ao país às 20h00.

Também o secretário-geral do PS enalteceu a "voz corajosa" do Papa Francisco em defesa da justiça, dignidade humana e paz, considerando que foi um papa dos pobres e dos excluídos, cujo legado "ficará para sempre inscrito na história". "Foi com profunda consternação que recebi a notícia da morte de Sua Santidade o Papa Francisco. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco foi uma voz corajosa em defesa da justiça social, da dignidade humana e da paz", afirmou Pedro Nuno Santos através das redes sociais.

Através da rede social X, o presidente da Iniciativa Liberal Rui Rocha lamenta a morte de Francisco e diz que os seus pensamentos estão com a comunidade católica, a igreja, o Vaticano e com todos os que foram inspirados pelo Papa.

O PCP também já se manifestou pelo desaparecimento do Papa Francisco. Numa nota, o partido considera Francisco "um Papa que marcou a Igreja, os católicos e outros cristãos nesta fase da história da humanidade com uma grande proximidade às causas da Paz, de defesa dos direitos económicos e sociais e de justiça para os excluídos desta sociedade 'submetida a interesses financeiros'. As suas Encíclicas, designadamente Laudato Si’ e Fratelli Tutti, constituem um avanço importante na doutrina social da Igreja.

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda lembra alguns ideais de Francisco. Mariana Mortágua refere os pedidos de paz, os apelos ao cessar fogo e as condenações ao odio e à economia que mata. A líder partidária termina a sua nota de pesar dizendo que Francisco deu esperança a todos os crentes e não crentes.

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte do Papa Francisco, ambicionando que "o seu legado de fraternidade seja seguido e honrado". Numa mensagem divulgada no seu sítio oficial na Internet e assinada pelo presidente da FPF, Pedro Proença, o organismo que rege o futebol em Portugal sublinhou que "o seu percurso e exemplo jamais serão esquecidos".

Noutro plano, a Universidade NOVA de Lisboa recebeu faz saber que recebeu "com profundo pesar, a notícia do falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco. “Figura incontornável do nosso tempo, o Papa Francisco será recordado pelo seu compromisso inabalável com a justiça social, o diálogo inter-religioso e a dignidade humana. O seu legado vai além da ligação intrínseca à Igreja Católica, transcende fronteiras e continuará a inspirar gerações.”, afirma João Sàágua, Reitor da Universidade NOVA de Lisboa.