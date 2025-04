Papa Francisco: Cardeal Américo Aguiar com a "profunda tristeza" de um filho que perde o pai

O cardeal Américo Aguiar disse esta segunda-feira "sentir uma profunda tristeza" pela morte do Papa Francisco, comparando essa tristeza à "de um filho que perde a presença, mesmo que distante, do seu pai".

Reagindo à morte do Papa Francisco, ocorrida hoje, aos 88 anos, no Vaticano, o mais jovem cardeal português, que participará no conclave para a eleição do novo pontífice, numa mensagem enviada à agência Lusa, mostrou-se, no entanto, certo de que "a eternidade é o (...) destino, o fim da (...) estrada, o encontro face a face com Jesus Ressuscitado".

"Reconhecendo esta Verdade, pela qual entreguei a minha vida, não consigo deixar de sentir uma profunda tristeza pela partida do nosso amado Papa Francisco. A palavra morte é pequena para este momento. Prefiro falar de uma partida, de um filho que corre para os braços do Pai, de um irmão que se encontra em Cristo com todos os seus irmãos que já conhecem a eternidade", escreveu Américo Aguiar na mensagem.

O cardeal, que nos últimos anos teve múltiplos encontros com Francisco, no âmbito da organização da Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa em 2023, recorda esses momentos: "Durante a preparação da JMJLisboa2023, foi o meu maior confidente, o amigo que me animou, que me deu forças e me revelou uma confiança que ainda hoje me comove".

"A Francisco, o homem em quem o mundo confia, o homem que o mundo respeita, o homem que o mundo lê, procurando em cada uma das suas palavras uma luz que nos ilumine, peço (...) que nos ajude a construir este presente, tão atribulado, tão incerto", acrescenta Américo Aguiar.

O bispo de Setúbal anuncia ainda que esta segunda-feira, às 21h30, será celebrada uma missa na Sé de Setúbal pelo Papa Francisco.

A morte do Papa Francisco foi anunciada pelo cardeal Kevin Ferrell, Camerlengo da Câmara Apostólica.

"Às 07h35 desta manhã [06h35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.