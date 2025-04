​Papa Francisco foi "um profeta do exemplo", lembra D. Américo Aguiar

O bispo de Setúbal, o cardeal D. Américo Aguiar, lembra o Papa Francisco como "um profeta do exemplo" que tinha como primeira preocupação "o gesto". O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. "Não há dúvida que houve um trabalho, quer do ponto de vista das encíclicas, quer do ponto de vista das reformas, muito claro do Papa Francisco, mas isso não é seguramente o mais importante, nem era a sua preocupação primeira, a sua preocupação primeira era o gesto", apontou D. Américo Aguiar, na emissão especial da Renascença, descrevendo essa preocupação como "uma profecia do exemplo, um profeta do exemplo".

O cardeal apontou o pontificado de Francisco como uma "certa continuidade" na mensagem cristã, mas com "um olhar diferente". "Esse olhar diferente teve, em primeiro lugar, uma concentração profunda na ideia do marginalizado, daquele que está fora, a ideia de que a Igreja tem de sair de si, a Igreja é o hospital de campanha, não é o hospital que está na sua sede", afirmou o bispo da diocese de Setúbal, recordando que esta ideia "leva não apenas àquela opção preferencial pelos pobres", mas ainda "à ideia de novos marginalizados, de pessoas que estão nas periferias, pessoas que estão fora". "A atenção aos migrantes e aos refugiados é claramente uma nota distintiva, Lampedusa foi um centro marcante no chamar a atenção para esse ponto, que de resto ainda foi feito ontem, portanto é uma constante que está do início até ao fim, é alfa e ómega no pensamento e na ação do Papa Francisco", declarou D. Américo Aguiar.

O cardeal sublinha ainda "uma abertura ao próximo" não só na pobreza material, assim como "no sentido social do termo". Essa ideia é exemplificada pela "ideia da periferia" e o caso da Mongólia: "Quando nós pensamos que a Mongólia teve atenção e às tantas a Espanha não teve, isto não é nenhuma desconsideração pela Espanha, é a ideia de que aquelas a que ninguém dá atenção, que aqueles cristãos que não chegam a mil, na verdade estão ali um pouco abandonados, e portanto é a ideia de estar junto deles". D. Américo Aguiar lembrou ainda Francisco como semelhante de Jesus Cristo, que "falava diretamente com as mulheres sem tabu nenhum, Jesus Cristo estava com os cobradores de impostos, não estava só com os pobres, também estava com os ricos, que porventura tinham um bocado de ganância e avareza".

O Papa que veio do "fim do mundo" para nos desarrumar