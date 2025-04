Papa Francisco. Líder do PS destaca "voz corajosa" e "homem bom"

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, recorda o Papa Francisco como um "homem bom, um homem generoso" que era "respeitado por crentes e não crentes".

Durante a emissão especial da Renascença, que decorre desde as 9:00 da manhã, depois de confirmada a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, o secretário-geral socialista considera que Francisco "professava uma das mensagens mais poderosas de Cristo: o amor ao próximo, nomeadamente para com os pobres, desfavorecidos e os mais frágeis".

Pedro Nuno Santos sublinha que o Papa Francisco foi "um crítico do populismo, do liberalismo, falava de uma economia que mata, que gera desigualdade e pobreza".

O líder socialista, que lidera o principal partido da oposição em Portugal no momento da morte do Papa Francisco, destaca a "recuperação da mensagem original do cristianismo".

Pedro Nuno Santos destaca a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), a forma como o Papa Francisco "enfrentou os abusos por parte da Igreja e reuniu com as vítimas".