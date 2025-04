Papa Francisco "lutou incansavelmente pela paz e pela dignidade humana”, diz bispo de Vila Real

O bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, diz que “a Igreja vê partir um Papa que imprimiu uma forte marca de renovação e a conduziu numa maior fidelidade ao Evangelho e para um estilo mais próximo e fraterno”.

“O mundo perde também um profeta, um homem de Deus, que incansavelmente lutou pela paz e pela dignidade humana. Apagou-se uma vida que brilhou como um clarão e nos iluminou com intensidade no meio de um mundo cheio de sombras”, assinala D. António Augusto Azevedo, no dia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O prelado fala de uma “notícia que nos enche de tristeza porque perdemos um grande Pastor, um Pai na fé, um irmão e uma pessoa de profunda humanidade”.

“Nesta ocasião agradecemos a Deus a vida do Papa Francisco que encheu de alegria e de esperança a vida de tantos seres humanos e agradecemos também o ministério deste Papa que foi uma bênção para a Igreja”, escreve D. António Augusto Azevedo.