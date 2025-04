Papa Francisco morreu na sequência de AVC, confirma Vaticano

Veja também:

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC), confirma Vaticano.

As causas da morte de Francisco, de 88 anos, foram detalhadas num comunicado divulgado ao final da tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Papa sofreu um AVC, seguido de coma e não foi possível reverter uma paragem cardiorrespiratória.

"A morte foi determinada por registo eletrocardiotanatográfico. Declaro que as causas da morte, segundo meu conhecimento e consciência, são as acima indicadas", refere o comunicado assinado pelo diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, o professor Andrea Arcangeli.

A nota refere os problemas de saúde que afetavam o Papa, como tensão alta, diabetes tipo II, Bronquiectasias múltiplas e a pneumonia bilateral que obrigou a um internamento no Hospital Gemelli, durante 37 dias.

Francisco morreu esta segunda-feira, 21 de abril, às 07h35, na Casa de Santa Marta, no Vaticano.