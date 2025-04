Patriarcado recorda Papa na Sé de Lisboa esta segunda

O Patriarca de Lisboa pediu ainda "a todos os sacerdotes que, ao longo do dia, sejam tocados os sinos das igrejas, assinalando a morte do Papa Francisco", além da celebração de missas "em sufrágio" pelo Papa Francisco "ao longo dos próximos dias".

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira de manhã, aos 88 anos. "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que "ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".