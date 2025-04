Poderes, exéquias e eleição de novo Papa. O que acontece de imediato?

Declarada a morte do Papa Francisco, o anel pontifício, chamado o anel do pescador, e o selo de chumbo que chancela as Cartas Apostólicas são destruídos e os aposentos – quarto e escritório – selados.

A partir de agora, o Colégio dos Cardeais não tem qualquer poder ou jurisdição, a não ser para o despacho de assuntos ordinários ou inadiáveis e, naturalmente, para preparar as exéquias e a eleição do novo Papa.

Cessam também os cargos da Cúria Romana. Os cardeais Secretário de Estado e os Prefeitos dos Dicastérios, bem como os arcebispos e membros da Secretaria de Estado suspendem todas as suas funções, com exceção do Camerlengo, do Penitenciário-mor e do Esmoler.

A partir de agora, ninguém pode fotografar ou filmar o Santo Padre, a não ser revestido das vestes pontifícias e devidamente autorizado pela Santa Sé.

As exéquias duram nove dias seguidos e a sepultura deverá ocorrer entre o quarto e o sexto dia após a morte. Francisco decidiu ser sepultado fora do Vaticano, numa capela da basílica de Santa Maria Maior, e deixou instruções concretas para as suas exéquias.