Testamento. Papa pediu para ser sepultado com simplicidade: “Franciscus”, sem mais

Veja também:

O Papa Francisco desejava ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, num túmulo modesto, com uma inscrição única: “Franciscus”. A vontade ficou expressa no testamento do Santo Padre, datado de 29 de junho de 2022, tornado público esta segunda-feira horas após o anúncio da morte do Papa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No testamento, Francisco afirma que sempre confiou a sua vida e ministério à Virgem Maria, razão pela qual deseja que o seu “último percurso terreno” termine neste “antiquíssimo santuário mariano”. A escolha recai sobre o local onde, segundo o Papa, rezava antes e depois de cada viagem apostólica.