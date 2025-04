Um homem extraordinário que vai ser recordado pelo amor à vida. Mundo lamenta morte de Francisco

Veja também: Francisco, o Papa "todo-o-terreno" que privilegiou as margens

"Papa extraordinário". As reações à morte do Papa Francisco

Poderes, exéquias e eleição de novo Papa. O que acontece de imediato? [Em atualização] Em mais de 12 anos de pontificado, o Papa Francisco visitou dezenas de países e contactou com centenas de chefes de Estado e, no momento da sua morte, sucedem-se as reações de líderes internacionais. Em Portugal, foram decretados três dias de luto nacional. Emmanuel Macron foi um dos vários líderes europeus a reagir à morte do Papa. O Presidente francês, na rede social X, escreveu que Francisco trouxe “alegria e esperança aos mais pobres”, além de ter unido as pessoas, não só entre elas, mas também com a natureza. Macron acrescentou que os seus pensamentos e os da sua mulher estão com todos os “católicos e com o mundo que está de luto.”

Também o rei Carlos III do Reino Unido reagiu à morte de Francisco. Em comunicado, o monarca britânico e a mulher Camila afirmaram estar “profundamente tristes” e enviaram condolências e solidariedade à Igreja Católica e a todas as pessoas que foram inspiradas pela vida de Francisco e que estão de luto. Carlos e Camila foram recebidos este mês pelo Papa, numa audiência no Vaticano. Carlos III diz que Francisco vai ser recordado "pela sua compaixão, pela sua preocupação na unidade da igreja e ainda pelo seu incansável compromisso nas causas comuns de todas as pessoas de fé". Em Itália, Giorgia Meloni mostrou-se triste com a morte do Papa Francisco. A primeira-ministra italiana, na rede social X, escreveu que partiu um grande homem, referindo ter tido o privilégio de ter a sua amizade, conselhos e ensinamentos. Meloni lembra que durante as meditações da Via Sacra, Francisco pediu ao mundo a coragem de uma mudança de rumo para seguir um caminho “que não destrói, mas cultiva, repara e guarda.” Papa do povo vai ser lembrado pelo seu amor pela vida

Já Roberta Metsola, política maltesa, disse estar de luto pela morte de Francisco. A presidente do Parlamento Europeu lembra o sorriso contagiante que alcançou milhões de corações em todo o mundo. E acrescentou que o “Papa do povo vai ser lembrado pelo seu amor pela vida, esperança na paz e compaixão pela igualdade e justiça social” .

Foi também na rede social X que a alemã Ursula von der Leyen reagiu à morte de Papa Francisco. A presidente da Comissão Europeia disse que Francisco inspirou milhões de pessoas com a sua “ humildade e amor sincero pelos menos afortunados”. Além disso, Von der Leyen acrescentou que os seus pensamentos estão com aqueles que estão de luto, e que espera possam encontrar paz na ideia de que o legado do Papa "vai continuar a guiar-nos a todos para um mundo justo, pacífico e compassivo”.

António Costa, antigo primeiro-ministro português e atual presidente do Conselho Europeu, disse esperar que as ideias do Papa guiem a Humanidade. "Importava-se com os grandes desafios globais do nosso tempo — migração, mudanças climáticas, desigualdades, paz — bem como com as lutas quotidianas de todos", , antigo primeiro-ministro português e atual presidente do Conselho Europeu, disse esperar que as ideias do Papa guiem a Humanidade. "Importava-se com os grandes desafios globais do nosso tempo — migração, mudanças climáticas, desigualdades, paz — bem como com as lutas quotidianas de todos", escreveu no X. Outro português, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou Francisco como um "mensageiro da esperança, humildade e humanidade" e uma "voz transcendente pela paz, dignidade humana e justiça social".

Zelensky recorda orações do Papa pela Ucrânia Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky juntou-se a todas as pessoas que estão de luto pela morte do Papa Francisco. O Presidente ucraniano, na rede social X, escreveu que a vida de Francisco foi "dedicada a Deus e às pessoas da igreja”, acrescentando que o Papa sabia dar “esperança e aliviar o sofrimento através de orações e da promoção da unidade”. Por fim, lembrou que Francisco rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos.

Já a francesa Christine Lagarde disse estar profundamente triste com a morte do Papa Francisco. A presidente do Banco Central Europeu lembrou Francisco como uma voz global pela unidade, justiça e dignidade humana e acrescenta que a sabedoria e a humildade do Papa tocaram “muitas vidas para lá da fé”.

Trump pede a Deus que abençoe todos os que amavam o Papa A reação de Donald Trump foi expressa através da rede Truth Social, onde o Presidente norte-americano deixou desejos de que Francisco descanse em paz. Trump pediu a Deus que abençoe o Papa e todos os que o amavam. Por seu lado, o vice-presidente dos Estados Unidos recordou, na rede social X, uma das homilias nos primeiros dias da pandemia como um dos principais marcos do papado, falando num momento “muito bonito”. J.D. Vance encontrou-se este domingo de Páscoa com o Papa Francisco e escreveu que, apesar de ser visível que o Papa estava “muito doente”, ficou feliz de ter podido ver Francisco. Ainda nos EUA, também o antigo Presidente Joe Biden considerou que o Papa Francisco será lembrado como "um dos líderes mais importantes" do seu tempo. "Serviu durante décadas os mais vulneráveis na Argentina", afirmou. Enquanto Papa, foi "um pastor amoroso e um professor desafiante que se aproximou de diferentes credos", disse Biden, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Putin lamenta a morte de um homem extraordinário Na Rússia, o Presidente Vladimir Putin lamentou a morte de um “homem extraordinário”. Citado pelos porta-vozes do Kremlin, numa conferência de imprensa, Putin enalteceu os esforços de Francisco por ter promovido o “diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa russa” e também por ter estreitado relações entre a Santa Sé e o governo do Kremlin. Outro Presidente que lamentou a morte de Francisco foi Javier Millei. O argentino disse que, apesar das diferenças entre ambos, sente-se honrado por ter conhecido a bondade e sabedoria do Papa. Millei terminou dizendo que “como Presidente, argentino, mas acima de tudo, como homem de fé, se despede do Santo Padre” e acompanha todos os que sofrem com esta triste notícia.



O Presidente de Taiwan também enviou as suas condolências ao Vaticano, garantindo que vai enviar representantes para o funeral de Francisco. Nas Filipinas, o Presidente Bongbong Marcos escreveu que “adora Francisco e afirma que foi o melhor Papa da sua vida”. José Ramos-Horta é outra das vozes internacionais que lamentam a morte de Francisco. O presidente da República de Timor-Leste disse que a morte do Papa é uma perda para todo o mundo.

Nas redes sociais, também o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, prestou homenagem ao Papa Francisco. "O mundo perdeu, mais uma vez, um modelo que demonstrou um grande compromisso com a paz, a humanidade e a fraternidade", escreveu numa publicação, na qual recorda a visita do Sumo Pontífice a Jacarta, em setembro do ano passado, e que deixou uma impressão "no coração de todos os indonésios".

Em África, o Presidente angolano, João Lourenço, manifestou dor e tristeza pela morte do Papa Francisco e considerou tratar-se de um duro golpe para o mundo e uma imensa perda para os cristãos católicos. Em mensagem de condolências, João Lourenço afirmou que os cristãos católicos viam nele uma das grandes esperanças para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Na Guiné-Bissau, o Presidente Umaro Sissoco Embaló, de religião muçulmana, recordou Francisco como "um homem digno" com quem teve a chance de privar. "Para mim, não era só um chefe da Igreja Católica, mas um homem de paz", refere o guineense.

Abbas recorda o Papa como um amigo dos palestinianos Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana, referiu-se a Francisco como um amigo do povo palestiniano e dos seus direitos. Abbas recordou o momento em que o Papa reconheceu o Estado da Palestina, autorizando o içar da bandeira no Vaticano, bem como as suas preces pela paz no muro da separação e os seus apelos ao fim da guerra na Faixa de Gaza. Já o Presidente de Israel, Isaac Herzog, escreveu no X, que Francisco era “um homem de profunda fé e de uma compaixão sem limites", tendo "dedicado a sua vida a elevar os pobres e a pedir pela paz num mundo turbulento”. O Presidente israelita realçou também o papel do Papa no diálogo inter-religioso com a comunidade judaica. “Espero mesmo que as suas preces pela paz no Médio Oriente e pelo retorno seguro dos reféns (do Hamas) sejam respondidas”, conclui.