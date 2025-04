Um homem extraordinário que vai ser recordado pelo amor à vida. Mundo lamenta morte de Francisco

[Em atualização]

Em mais de 12 anos de pontificado, o Papa Francisco visitou dezenas de países e contactou com centenas de chefes de Estado e, no momento da sua morte, sucedem-se as reações de líderes internacionais.

Em Portugal, foram decretados três dias de luto nacional.

Emmanuel Macron é um dos vários líderes europeus a reagir à morte do Papa. O Presidente francês, na rede social X, escreve que Francisco trouxe “alegria e esperança aos mais pobres”, além de ter unido as pessoas, não só entre elas, mas também com a natureza.

Macron acrescenta que os seus pensamentos e os da sua mulher estão com todos os “católicos e com o mundo que está de luto.”