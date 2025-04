"Uma cultura de encontro onde todos consigam fazer parte": o legado de Francisco na Scholas Occorrentes

A jovem Mariana Barradas, participante nas Scholas Occorrentes, realça a importância do projeto como "um legado vivo" do Papa Francisco, sublinhando que o ambiente criado vai além da fé católica.

Francisco Martín, coordenador do projeto em território nacional, explica que a proposta do recém-falecido Papa Francisco passava por construir uma "cultura diferente, de encontro, onde todos são importantes" .

“Muitas vezes o Scholas é associado à parte católica, mas não somos só feitos de elementos católicos. É um momento de muita esperança, de proximidade humana, de encontro com o outro”, disse.

Também Paulo Silva, jovem evangélico, integra a comunidade das Scholas Occorrentes. Destaca a inclusão religiosa e a aprendizagem que leva do Papa.

“Mesmo não sendo católico, acho que uma das principais características do Scholas é abraçar todas as pessoas de várias religiões... Ajudar os outros, evitar que caminhem sozinhos — isso é algo que vou sempre tentar fazer”, partilhou.

Paulo Silva recorda ainda a visita do Papa às Scholas Occorrentes durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, como um momento marcante.

“Tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta. Nunca vou esquecer a resposta: independentemente das dificuldades, caminhar raramente sozinhos e sempre com alguém ao nosso lado”, concluiu.

As Scholas Occorrentes estão presentes em 190 países e contam com mais de 400 mil instituições, num movimento global que reforça o legado do chamado Papa do sorriso.