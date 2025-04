"Agora o Papa olha por nós, lá de cima"

Frente ao portão de entrada, o pára-arranca de pais ao volante é constante, para parar uns minutos e deixar os filhos no Colégio do Sagrado Coração de Maria, para o arranque de aulas no terceiro período. Depois de passarem o controle de acesso, lá se encaminham, quais formigas, para as salas onde já os esperam os professores. Pelo caminho, há quem troque impressões sobre a morte de Francisco e recorde os momentos que viveu com o Papa, na Jornada Mundial da Juventude. Muitos, como Francisco Araújo, ficaram em choque com a notícia. "Chocado e triste, porque era um Papa muito importante para mim, para os jovens e também para Lisboa. Mas depois, ao longo do dia, depois das várias celebrações a que fui, não foi difícil perceber que ele, como me disse a minha avó, foi para junto do pai e da mãe", garante este aluno do 12º ano, que sublinha que "era um Papa bastante acessível". E lembra o que já disse aos pais sobre a importância deste Papa.

"Uma pessoa que se fez tão pequena, tão humilde, e que era tão grande". Também aluna do último ano do secundário, Mariana Rainho aparenta alguma tristeza pela perda de Francisco. "Quando me disseram que o Papa tinha falecido, foi como se tivesse perdido um avô. Era o meu melhor amigo da Igreja", garante esta jovem, que diz ter percebido com Francisco, que a aproximou da Igreja, que ser católica "é muito mais do que rezar, é muitas outras coisas. É conviver, é ter amigos, é estar pronta para servir a Igreja". O pontificado de Bergoglio marcou-a pelo facto de "estar sempre a querer muda e a tornar a Igreja mais aberta aos jovens, mais aberta a todos, todos, todos".

Abriu várias portas da Igreja "que ninguém esperava que acontecesse assim tão rápido". E estar sempre lá para os jovens "foi muito bom". A simplicidade desconcertante do Papa Francisco foi o que cativou João Lopes, sobretudo quando participou na Jornada Mundial da Juventude. "Fui muito á descoberta do que era a fé para mim. E descobri um sentimento que não esperava. Algo muito bonito e particular que é a fé. E a sensação de estar perto do Papa acho que é a sensação de estar ainda mais perto de Cristo e ainda mais perto de Deus", adianta João, que espera que o próximo Papa dê continuidade ao que o Papa Francisco fez.