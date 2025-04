Apartamentos papais selados. Data do funeral de Francisco pode ser definida esta 3.ª feira

Veja também:

Ao início da noite desta segunda-feira, cerca de 12 horas após a morte do Papa Francisco, teve lugar o rito de constatação e deposição do corpo no caixão.

Os apartamentos papais no Palácio Pontifício e na Casa Santa Marta foram lacrados com selo, eram 19h00 (hora de Lisboa), e foi lido o atestado de óbito.

A celebração foi realizada na presença do carmelengo, o cardeal Kevin Farrel.

Na quarta-feira de manhã, pelas 8h00 (hora de Lisboa) terá lugar a primeira Congregação Geral dos cardeais.