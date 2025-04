Câmara de Lisboa prepara mudança de nome do Parque Tejo para Parque Francisco

A Câmara Municipal de Lisboa está a "preparar" a mudança do nome do Parque Tejo, na zona oriental da cidade, para Parque Francisco. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas, à entrada da Sé de Lisboa, antes da missa de homenagem ao Papa, falecido esta segunda-feira.

A proposta será levada a reunião de Câmara e, no debate que decorreu esta terça-feira na Renascença com o tema "O Papa e Portugal", o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, confirmou que a renomeação do Parque Tejo está a ser preparada e vai acontecer "muito em breve".

Ainda não há um calendário exato para a renomeação dos terrenos onde decorreu a missa campal presidida pelo Papa na Jornada Mundial da Juventude, em 2023, mas para o autarca de Lisboa é "qualquer coisa que a cidade toda compreende e deseja e surge com muita naturalidade".

O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, já acolheu esta iniciativa do presidente da Câmara de Lisboa, afirmando que espera "que seja para todos nós um apelo sobre a urgência da fraternidade".

"Eu conheço bem aquela zona, ao mesmo tempo que seja para nós uma memória viva para as responsabilidades que nós temos com a ecologia. O Papa Francisco falou de uma ecologia integral, e reparem, não há lugar mais indicado para assinalar essa integralidade da ecologia que o Parque Tejo", acrescentou o Patriarca, também à entrada da Sé de Lisboa.

A Câmara de Lisboa segue, assim, os passos da autarquia de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, que, já em Julho de 2023, decidiu mudar o nome dos terrenos para parque Papa Francisco. O Parque Urbano do Tejo e do Trancão, em Lisboa, é um terreno com mais de 100 hectares entre a freguesia lisboeta do Parque das Nações e a Bobadela, em Loures.