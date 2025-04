D. António Augusto Azevedo recorda o Papa Francisco como "um grande pastor"

O bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, recorda o Papa Francisco como "alguém próximo, quase um familiar" e também "um grande pastor e uma voz profética no mundo".

Em declarações à Renascença, D. António Augusto sublinha que Francisco é também “uma voz que chamava a atenção para o que verdadeiramente é importante”.

O bispo diz que retém de Francisco "uma memória muito grata de um pai na fé, uma memória cheia de momentos marcantes para Portugal e para toda a Igreja”, de alguém que se “evidenciou sempre como um grande pastor”.

"Para além da saudade e da boa memória, fica também um grande compromisso de todos para que a sua palavra e o seu testemunho não se apaguem, e pelo contrário continuem a inspirar porque a Igreja precisa que continuar este caminho de renovação e o mundo precisa de inverter esta marcha e procurar o sentido da paz."

“Portanto, é uma memória que não se deve apagar, mas antes estar bem viva entre nós”, acrescenta D. António Augusto Azevedo.

“Estamos num momento de viragem no mundo e de renovação da Igreja, importa que não nos enganemos no sítio para onde queremos ir, nem nos enganemos no caminho que queremos seguir. O Papa foi sempre muito claro: acima de interesses e de ideologias e de tentativas de manipulação, importa que todos saibamos bem o que queremos para o nosso futuro. É essa marca que o Papa deixa”, conclui o bispo de Vila Real.