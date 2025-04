D. João Lavrador espera que contributo de Francisco não seja em vão

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, assume que a morte do Papa Francisco é um golpe duro para todos.

“É um golpe muito difícil de digerirmos porque nós também somos humanos e sentimos o que foi a sua proximidade, a sua palavra muito simples, a maneira como ele estava connosco e nos ajudava a olhar para as coisas mais simples da nossa vida como bispos na relação com os presbíteros, na relação com os leigos, na promoção de uma comunhão ímpar que ele queria para todas as comunidades cristãs, para as dioceses”, refere.

Em declarações à Renascença, D. João Valador diz ter esperança de que o caminho percorrido pelo Papa não tenha sido em vão.

“Fica-nos sempre este sentido de uma saudade imensa, mas também a esperança do contributo de cada Papa e neste caso do Papa Francisco nunca é em vão”, acrescenta o bispo.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".