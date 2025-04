D. Sérgio Dinis e Francisco. “É um verdadeiro exemplo para todos aqueles que são chamados a ser líderes”

O bispo das Forças Armadas e Segurança, D. Sérgio Dinis, diz que o Papa Francisco é um exemplo para todos os líderes mundiais.

D. Sérgio Dinis acredita que Francisco deu a todos os sacerdotes um modo de evangelizar à imagem de Jesus Cristo.

“É um verdadeiro exemplo para todos aqueles que são chamados a ser líderes. Sejam líderes, políticos, a nível de estados, a nível de poder local, todos aqueles que exercem autoridade e que são chamados a ser líderes podem ver no Papa Francisco como uma grande referência e para todos nós, antes de mais para a igreja, em concreto para os bispos. Ele como bispo de Roma e sucessor de Pedro deixou-nos um modo de ser e um modo de ser pastor que vai à essência daquilo que Jesus Cristo pede no evangelho”, disse.

O mais recente bispo português acredita que Deus tem dado ao mundo Papas que se adequam ao tempo e exigências. “Apesar do Papa ser eleito, Deus tem concedido à sua Igreja e ao mundo Papas adequados ao tempo, ao mundo e às exigências de cada época”.

“Acho que o Papa Francisco foi um Papa para os nossos dias e para este momento tão difícil da nossa história”, referiu.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".