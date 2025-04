Diocese do Porto marca missa de sufrágio pelo Papa Francisco

A Diocese do Porto marcou missa de sufrágio pela alma do Papa Francisco para sexta-feira, dia 25, às 19h00, na Sé.

Numa nota enviada à Renascença, o bispo D. Manuel Linda começa por explicar a sua decisão: "Sendo já conhecido o dia e a hora da Missa da Exéquias do Papa Francisco, para dar possibilidade aos fiéis de participarem espiritualmente por intermédio das transmissões, a Diocese do Porto decidiu marcar a Missa de Sufrágio pela sua alma para a próxima sexta-feira, dia 25 de abril, ás 19 horas, na Sé".



o bispo do Porto convida "o povo de Deus, na sua generalidade, mas também os representantes das instituições da sociedade" a estarem presente.

O convite é também dirigido "evidentemente, em especial aos sacerdotes, diáconos e coordenações dos organismos diocesanos".

Na nota, o bispo recorda aos jovens "o carinho que o Papa sempre demonstrou por eles, a ponto de lhes dirigir uma específica exortação apostólica: “Cristo vive”.

"O Senhor receba no seu Reino a quem tão bem soube viver e difundir a alegria do encontro com o Cristo Pascal", termina o bispo.