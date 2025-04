​Em polaco e português, obrigada Francisco. "Deixou-nos um legado espetacular"

A ocasião neste momento não é de festa. Francisco morreu e Mariana quis prestar uma última homenagem, em forma de agradecimento. “ Escrevemos as duas um 'obrigado', um em português e um em polaco , porque são as duas línguas da nossa família”.

Um Papa que ia "ao encontro das pessoas"



O funeral de Francisco será no sábado, 26 de abril. Nessa altura, a família Biela já estará de volta à Polónia. Mas nada mudará a memória que guardam do Papa que vieram homenagear.

“O que me fica na memória é ele ir ao encontro das pessoas, de uma forma muito física… Ele abraçava, lavava os pés aos presos, via pessoas doente… não tinha medo daquele afeto mesmo muito humano”, diz Mariana.

Ao lado a filha Teresa, 16 anos, ouve as explicações da mãe. Vai seguindo a conversa e acena. Num português quase perfeito, corrobora o que acaba de ouvir. A JMJ é a principal recordação que guarda do Papa Francisco, pois foi “a única vez que o vi com os meus próprios olhos e não foi na televisão”.

E há diferença de o ver na televisão? “É diferente porque sei que é uma pessoa real, não é uma pessoa que fica sempre escondida, que não fala com as pessoas e não está com elas. Vê-lo, ver a cara dele, fico a saber que ele tenta estar com as pessoas”, descreve.

Para Teresa, este será o seu primeiro Papa. Já pensa em quem será o próximo, mas os sentimentos são contraditórios.

“Fiquei muito feliz porque vi o Papa várias vezes e agora estou meio triste porque ele morreu, mas depois estou meio feliz para saber que vai haver um Papa novo, para saber onde é que ele é”, remata.

O livro de condolências do Papa Francisco fica assinado e na volta levam uma pagela do Papa Francisco, oferecida pela Nunciatura Apostólica.

Nas manhãs de quarta e quinta-feira o livro voltará a estar disponível, a partir das 10h00.