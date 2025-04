Funeral do Papa Francisco realiza-se no sábado

O funeral do Papa vai realizar-se no sábado pelas 09h00 - hora de Lisboa.

A decisão acaba de ser comunicada pelo Vaticano que indica que a cerimónia vai decorrer na Basílica de São Pedro.

Já esta quarta-feira, o corpo de Francisco vai ser levado para o local, pelas 08h00 - hora de Lisboa.

O Papa Francisco desejava ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, num túmulo modesto, com uma inscrição única: “Franciscus”.

A vontade ficou expressa no testamento do Santo Padre, datado de 29 de junho de 2022, tornado público esta segunda-feira horas após o anúncio da morte do Papa.

No testamento, Francisco afirma que sempre confiou a sua vida e ministério à Virgem Maria, razão pela qual deseja que o seu “último percurso terreno” termine neste “antiquíssimo santuário mariano”.