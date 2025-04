Papa Francisco: “A grande figura da esperança”, diz arcebispo de Braga

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro vê o Papa Francisco como “a grande figura da esperança” e afirma que não "há que temer o futuro da Igreja”.

Em declarações à Renascença, na reação à morte do Papa, que aconteceu na segunda-feira, dia 21 de abril, o prelado começa por sublinhar o grande legado de Francisco, destacando o “olhar a partir das periferias existenciais, os pobres, o povo santo de Deus, a sinodalidade, os jovens, a paz e a fraternidade, como ele deixou expresso no testamento, e às grandes causas que entregou a sua vida até ao fim do fim”.

Segundo D. José Cordeiro, a Igreja é uma realidade viva e caminha na história “por isso não há que temer o futuro, o Espírito Santo a conduzirá e a conduz, como até agora”.

O arcebispo de Braga assinala ainda que o Papa Francisco “é a grande figura da esperança”, considerando que “neste jubileu, como peregrinos de esperança, é assim que devemos prosseguir”.

O responsável da arquidiocese bracarense deseja que “na hermenêutica da continuidade, Deus permita que estes passos de sinodalidade e de abertura ao mundo, à luz do Evangelho, sejam os passos que a Igreja terá que percorrer, porque sem Cristo a Igreja não existe, sem a Páscoa também não se entende”.

“O facto de acontecer a Páscoa Eterna do Papa Francisco na oitava da Páscoa abre-nos a estes horizontes de esperança”, completa.