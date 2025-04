Portugal assinala três dias de luto nacional entre quinta-feira e sábado

Portugal vai assinalar três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco entre quinta-feira e sábado, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, indicando que participará nas cerimónias fúnebres em Roma.

"Nós amanhã teremos um Conselho de Ministros onde será consumada a nossa decisão de decretar três dias de luto nacional, que serão na próxima quinta-feira, sexta-feira e sábado", explicou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas à margem de uma visita à obra de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, no Funchal, onde se deslocou na qualidade de presidente do PSD e candidato às eleições legislativas de 18 de maio.

"Tudo aponta que participarei, com sua excelência o senhor Presidente da República (Marcelo Rebelo de Sousa), com o senhor presidente da Assembleia da República (Aguiar-Branco) e o senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros (Paulo Rangel) nas cerimónias fúnebres que ocorrerão em Roma no sábado", adiantou.

O governante indicou que a participação de Portugal nas cerimónias fúnebres do Papa Francisco será "ao mais alto nível".

"Estamos numa fase de organização, mas aquilo que está neste momento previsto é exatamente isso, é uma participação ao mais alto nível com o senhor Presidente da República, o senhor presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", disse.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. .