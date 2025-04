​Que líderes mundiais vão ao funeral do Papa Francisco?

Veja também:

O funeral do Papa Francisco realiza-se a 26 de abril e já estão confirmadas as presenças de vários líderes mundiais, ainda antes da data ter sido decidida.

É o caso do presidente norte-americano Donald Trump que fez saber que estaria presente, acompanhado da sua mulher, Melania.

Da América do Sul está confirmada a presença do presidente da Argentina, país de origem de Francisco. Javier Milei estará no Vaticano e a Argentina vai cumprir sete dias de luto nacional.

Do Brasil vão seguir viagem o presidente Lula da Silva, que viajará acompanhado da primeira-dama brasileira Janja.

Apesar do conflito armado em curso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também já revelou que pretende estar no funeral do Papa.

Mais de perto, vão estar presentes o Presidente da República italiana Sergio Mattarella e a primeira-ministra Giorgia Meloni. De França, o presidente Emmanuel Macron também estará na cerimónia.

Quanto a Portugal, até ao momento ainda não está confirmada qualquer presença, o que deverá acontecer nas próximas horas.

