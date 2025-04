A Economia de Francisco. Reveja o debate

A primeira reação à encíclica “Laudato Si” foi de choque, recordou João Pedro Tavares, da Associação de Empresários e Gestores Católicos (ACEGE), num debate sobre a "Economia de Francisco", esta quarta-feira, no canal de Youtube da Renascença. O empresário revela que tiveram de “revisitar o documento várias vezes”, já que "as propostas do Papa não são aquilo que entra de imediato no ouvido e no coração".

Este capitalismo mata, dizia Francisco, e João Pedro Tavares concorda: "Este capitalismo tem de ser mudado". Rita Sacramento Monteiro, do Movimento Economia de Francisco, reforça a ideia de outro modo: “Não podemos descansar numa sociedade de bem estar para uns e achar que o resto que se governe".