Angelo Becciu. Cardeal afastado por Francisco quer participar no Conclave

O cardeal Angelo Becciu, antigo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos que foi afastado por Francisco e condenado em tribunal, quer marcar presença no Conclave que vai eleger o novo Papa.

Em entrevista ao jornal italiano "Unione Sarda", o cardeal lamentou a morte de Francisco e disse que "não há impedimento formal ou legal" à sua presença no Conclave, porque não renunciou ao cargo.



"Ao convocar-me para o último consistório [assembleia de cardeais por ocasião da nomeação de novos cardeais], o Papa reconheceu as minhas prerrogativas cardinalícias, na medida em que não houve nenhuma vontade explícita de me excluir do conclave, nem houve qualquer pedido explícito por escrito da minha renúncia. A lista [dos eleitores do conclave] publicada pela Santa Sé não tem qualquer valor e deve ser considerada como tal", frisou.

Becciu afastado e condenado



O cardeal foi afastado devido a um conjunto de negócios e investimentos pouco claros, realizados pela Secretaria de Estado do Vaticano, na época em que Angelo Becciu coordenava esses fundos e movimentos financeiros. E também a suspeita de ter desviado verbas para instituições relacionadas com a sua família na Sardenha.