Corpo do Papa Francisco na Basílica de S. Pedro desde as 8h30 desta quarta-feira

O corpo do Papa Francisco chegou à Basílica de S. Pedro pelas 8h30 e pode agora ser velado pelos fiéis, até à próxima sexta-feira.

A cerimónia de trasladação começou às 8h00, na Capela de Santa Marta e foi presidida pelo cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell.

Depois de aspergir o corpo com água benta, o cardeal proferiu a seguinte oração: “Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, acompanhamos agora os restos mortais do nosso Papa Francisco à Basílica do Vaticano, onde muitas vezes exerceu o seu ministério de bispo da Igreja que está em Roma e de pastor da Igreja universal. Ao deixarmos esta casa, agradeçamos ao Senhor pelos inúmeros dons que concedeu ao povo cristão através do seu servo, o Papa Francisco."

Seguiu-se a procissão pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, que saiu pelo Arco dos Sinos até à Praça São Pedro.

O corpo do Papa Francisco, que foi transportado por 14 “sediários” e escoltado pela Guarda Suíça, entrou na basílica vaticana, pela porta central, às 8h30, ao som do toque dos sinos e de uma salva de palmas dos cerca de 20 mil fiéis presentes na praça a acompanhar as cerimónias.



O caixão do pontífice foi colocado no altar da Confissão. Depois do canto das ladainhas, a invocação aos santos, o corpo do Papa foi aspergido com água benta, recordando o batismo, e incensado, a honra dada ao corpo como templo do Espírito Santo.

Seguiu-se uma breve Liturgia da Palavra, presidida pelo cardeal camerlengo, em que foi proclamado o evangelho de S. João que relata a oração de Jesus pelos discípulos.

A assembleia rezou, depois, pelo falecido Papa, pela Igreja e pela paz, a que se seguiu a recitação do Pai-Nosso e a Salve-Rainha cantada.

O espaço será aberto ao público, entre as 10h00 e as 23h00. Na quinta-feira, o horário será mais alargado, das 6h00 às 23h00. Na sexta-feira, último dia do velório, a basílica abre também às 6h00, mas encerra mais cedo, às 18h00. Todos os horários são apresentados segundo a hora de Portugal.

O funeral do Papa Francisco realiza-se no sábado de manhã, às 9h00 (hora de Lisboa), na Basílica de S. Pedro. A cerimónia será presidida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.