Enchente em Roma. Quatro mil jornalistas acompanham exéquias do Papa Francisco

A segunda Congregação reuniu esta quarta-feira 103 cardeais de várias idades, mas não foi referido quantos dos participantes terão direito a voto no próximo Conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. Milhares de fiéis e de jornalistas já estão em Roma para a despedida do Santo Padre.

Nesta reunião ficou decidido quais os nove cardeais que presidirão às nove missas exequiais , após a sepultura do Papa na Basílica de Santa Maria Maior.

Foi também decidido que, a partir de quinta-feira, a recitação do terço das 21h00, que até agora se fazia na Praça de São Pedro, passa ser no átrio da Basílica de Santa Maria Maior, local onde, no próximo sábado, o Santo Padre será sepultado.

A Sala de Imprensa informou que, esta quarta-feira, entre as 11h00 e as 19h30, entraram na Basílica de São Pedro 19.430 pessoas e, se o fluxo de gente continuar até à meia-noite, a Santa Sé poderá prolongar o horário de abertura. Interrogado sobre o número de autoridades e chefes de Estado que já manifestaram intenção de participar no funeral do Papa Francisco, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, não quis adiantar nomes porque a lista de individualidades não está fechada. E sobre a data e outros pormenores relacionados com o Conclave, o diretor da Sala de Imprensa remeteu esse tipo de informações para depois do funeral. O interesse mundial pelo que se passa agora em Roma, provocou já uma “invasão” de jornalistas, fotógrafos e operadores de imagem, ao ponto de ter sido necessário organizar um sala de imprensa alternativa para os quatro mil jornalistas que, até ao dia de hoje, pediram acreditação temporária junto da Sala de Imprensa da Santa Sé.

