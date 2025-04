Os primeiros momentos de homenagem a Francisco

Não foram aplausos efusivos. Pareciam mais de gratidão e de tristeza. Foi assim que o corpo do Papa Francisco foi recebido, esta terça-feira de manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, naquele que foi o primeiro momento em que os fiéis puderam contactar, mais de perto, com os restos mortais do primeiro Papa jesuíta na história da Igreja.

Num ambiente de recolhimento e oração, o corpo do Papa foi transladado da Capela da Casa de Santa Marta para a Basília de São Pedro, numa celebração que se prolongou durante quase uma hora e meia.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, acompanhamos agora os restos mortais do nosso Papa Francisco à Basílica do Vaticano, onde muitas vezes exerceu o seu ministério de bispo da Igreja em Roma e de pastor da Igreja universal. Ao deixarmos esta casa, agradeçamos ao Senhor pelos inúmeros dons que concedeu ao povo cristão através do seu servo, o Papa Francisco”, disse, num breve momento de oração, o Cardeal Kevin Farrell, Carmelengo da Santa Sé, antes do início da procissão.

A urna, feita de modo a resguardar, de certo modo, o rosto de Francisco, seguiu aberta pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça São Pedro. Catorze pessoas, ladeadas pela Guarda Suíça, transportaram o corpo ao som de salmos e orações.

À entrada da Basílica, soaram os sinos, antes de o caixão ter sido colocado diante do Altar da Confissão. Nesse momento, o coro entoou a Ladainha dos Santos, momento em que são evocados os santos da Igreja.

Junto à urna, o Cardeal Kevin Farrell fez, depois, a aspersão do corpo com água benta, um momento que evoca o batismo, e incensou-o, de seguida. Ouviu-se o excerto do Evangelho de São João em que Jesus reza pelos discípulos. A celebração prosseguiu com a oração dos fiéis (não houve homilia). Rezou-se pela paz e pela Igreja. Seguiu-se o Pai Nosso e a Salve Regina.

Em silêncio, e com uma vénia junto ao caixão, os cardeais e bispos foram saindo da Basílica. Agora é a vez de os fiéis poderem prestar homenagem a Francisco que morreu na segunda-feira, dia 21, aos 88 anos.