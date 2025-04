Papa Francisco. As últimas horas de serenidade e o “obrigado” pelo regresso à Praça

Veja também:

O Papa Francisco expressou a sua gratidão pelo regresso à Praça de São Pedro, no Domingo de Páscoa, naquela que foi a última aparição pública do pontificado.

De acordo com o portal de notícias do Vaticano, “entre as últimas palavras do Pontífice está o agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strappetti, por o ter encorajado a dar a última volta no papamóvel no domingo, depois da ‘Urbi et Orbi’: ‘Obrigado por me trazeres de volta à Praça’”.

“O Papa quis fazer uma última e significativa surpresa, indo à Praça de São Pedro para um passeio no papamóvel. Não sem um ligeiro receio inicial: ‘Achas que sou capaz?’, perguntou a Strappetti, que o tranquilizou. A partir daí, o abraço à multidão e, em particular, às crianças: o primeiro passeio depois da alta do Gemelli, o último da sua vida”, refere o ‘Vatican News’.

Ainda segundo o portal de notícias, Francisco mostrou-se “cansado, mas feliz”.

Depois de ter descansado na tarde de domingo e de um “jantar tranquilo”, Francisco morreu na manhã de segunda-feira, no dia a seguir a ter abençoado a cidade e o mundo, a ter abraçado de novo, depois de muito tempo, o povo.

“Por volta das 5h30 da manhã, surgiram os primeiros sinais de doença, com a pronta intervenção de quem o estava a vigiar. Mais de uma hora depois de ter acenado a Strappetti, deitado na cama do seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, o Pontífice entrou em coma. Não sofreu, tudo aconteceu rapidamente, dizem os que estiveram ao seu lado nos últimos momentos”, lê-se no ‘Vatican News’.

O relato acrescenta que “foi uma morte discreta, quase repentina”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, 21 de abril, às 7h35, na Casa de Santa Marta, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de coma, e não foi possível reverter uma paragem cardiorrespiratória, confirmou o Vaticano.

O funeral do Papa vai realizar-se no sábado pelas 9h00 (hora de Lisboa) e já estão confirmadas as presenças de vários líderes mundiais.