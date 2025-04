Dias inesquecíveis em Portugal e pastéis de nata. Embaixador revela conversa com Francisco

A voz do embaixador fica embargada algumas vezes durante a entrevista. As memórias do Papa Francisco na vida do diplomata Domingos Fezas Vital são marcantes. O embaixador de Portugal junto da Santa Sé está a terminar a sua missão em Roma, mas reconhece que a azáfama que tem tido em torno do funeral do Papa é um daqueles momentos “em que todo o esforço vale a pena”. Nesta entrevista à Renascença, enquanto prepara a logística para receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco; o primeiro-ministro, Luís Montenegro; e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel; Domingos Fezas Vital diz que o peso desta delegação política espelha a “importância que Portugal atribui às relações com a Santa Sé”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O diplomata experiente diz que Francisco foi, “de alguma maneira, profético em relação à situação que vivemos hoje”. Um “Papa pastor” que queria estar próximo do seu rebanho, mas que soube alertar para a contaminação dos efeitos de uma guerra. Fezas Vital, emocionado, termina a entrevista a dizer que já foi à Basílica de São Pedro, onde o corpo do Papa está em camara ardente, agradecer-lhe. E revela a última conversa, saudosa e bem disposta, com Francisco.

Que preparativos estão em marcha para receber as altas figuras políticas que vão marcar presença no funeral do Papa Francisco? É uma operação extremamente complexa, mas é daqueles momentos na vida de qualquer embaixador, em que todo o esforço vale a pena. Vamos estar representados a muito alto nível, no reflexo da importância que Portugal atribui às relações com a Santa Sé, que como nós sabemos, são um elemento importantíssimo na definição do que nós somos, como país e como portugueses. Não lhe posso esconder que, obviamente, o trabalho é muito, mobiliza todos os poucos funcionários que esta embaixada tem, o protocolo de Estado, as Casas do Presidente da República, do Sr. presidente da Assembleia da República, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estamos todos a trabalhar para um mesmo objetivo, mas todos com a consciência de que o estamos a fazer por algo que dignifica o país e que nos permite estar à altura de um momento muito especial.



Quais foram, no seu entender, os pontos chave do pontificado de Francisco no mundo e, em particular, para Portugal que visitou duas vezes? Foi um Papa pastor. Muito mais do que um teólogo, do que um homem preocupado com o rigor teológico, o Papa Francisco e o seu pontificado foram um período de exercício de magistério de um Papa pastor. A grande preocupação dele era a proximidade das pessoas, dos seus problemas, das suas angústias e alegrias. Ele é o homem da igreja de saída, que vai ao encontro das pessoas, para as perceber, para poder com elas ser capaz de encontrar caminhos mais próximos das suas expectativas. O Papa Francisco é um Papa cujo pontificado vai, na minha opinião, ficar definido e marcado pelo lema que resultou da Jornada Mundial da Juventude: “Todos, todos, todos”. Este “Todos, todos, todos”, no entender dele, não queria dizer “Tudo, tudo, tudo”. Era uma coisa muito diferente. Era a ideia, partir da sua crença absoluta no poder da conversão vinda da mensagem do Evangelho, que chamando as pessoas, e elas tomando conhecimento e contacto com a mensagem, a conversão seria um caminho natural. E, portanto, a prioridade estava em as chamar e fazê-las sentir-se incluídas e parte da grande família da Igreja. Depois se veria que caminho cada um percorreria, sempre iluminado pelo Evangelho.



E a ligação a Portugal? É com alguma emoção que me lembro do último momento que tive com ele. Foi o cumprimento do Corpo Diplomático no início de janeiro. Quando chegou a minha vez de o cumprimentar, ele abriu os braços e disse-me: “Portugal! Não posso esquecer aqueles dias inesquecíveis que ali vivi. O que passámos, foram dias extraordinários. Como aliás não posso esquecer os pastéis de nata!”, disse-me também. Guardo da Jornada Mundial da Juventude, um momento. Não me poderei esquecer nunca daquela lição que ele deu na última missa que celebrou no Parque Tejo, em que pediu aos estrangeiros que ali estavam que agradecessem como os portugueses. Explicou-lhes que os portugueses, para agradecer, usavam uma palavra que era obrigado. Era a única língua do mundo em que agradecer significava estabelecer uma relação de compromisso com o outro. E ele dizia, se o mundo for capaz de agradecer como os portugueses, o mundo será certamente muito melhor. E isso são momentos que ficam.