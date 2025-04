Em Santa Maria Maior, Francisco será acolhido por um grupo de pessoas pobres

Um grupo de pobres vai acolher o Papa, quando o caixão chegar a Santa Maria Maior, no próximo sábado. A informação foi divulgada esta quinta-feira pela Santa Sé.

“Os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus. Assim também no coração e no Magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca esquecê-los”, lê-se no texto da Sala de Imprensa.

“Por esta razão, um grupo de pessoas pobres e necessitadas estará presente na escadaria que conduz à Basílica Papal de Santa Maria Maior”, acrescenta-se.

A celebração das exéquias e o percurso do cortejo pelas ruas de Roma, entre a basílica de São Pedro e a de Santa Maria Maior serão transmitidos em direto, pelos media vaticanos, mas o ato de sepultura será privado.

O túmulo de Francisco poderá, no entanto, ser visitado a partir de domingo de manhã.