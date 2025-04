Em Santa Maria Maior, Francisco será acolhido por um grupo de pessoas pobres

Um grupo de pobres vai acolher o Papa, quando o caixão chegar a Santa Maria Maior, no próximo sábado. A informação foi divulgada esta quinta-feira pela Santa Sé.

“Os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus. Assim também no coração e no Magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca esquecê-los”, lê-se no texto da Sala de Imprensa.

“Por esta razão, um grupo de pessoas pobres e necessitadas estará presente na escadaria que conduz à Basílica Papal de Santa Maria Maior”, acrescenta-se.

A celebração das exéquias e o percurso do cortejo pelas ruas de Roma, entre a basílica de São Pedro e a de Santa Maria Maior serão transmitidos em direto, pelos media vaticanos, mas o ato de sepultura será privado.

O túmulo de Francisco poderá, no entanto, ser visitado a partir de domingo de manhã.

Entretanto, os cardeais já começaram a falar sobre a situação da Igreja e do mundo. Na manhã de quinta-feira, participaram 113 purpurados, 34 dos quais já tomaram a palavra mas, a Sala de Imprensa não revelou detalhes sobre as intervenções.

Nesta terceira congregação geral, os cardeais decidiram os nomes dos dois pregadores que deverão fazer, cada um deles, uma reflexão espiritual aos cardeais que participarão no Conclave, como se prevê no documento preparatório. Os nomes escolhidos foram o abade de São Paulo fora de Muros, padre Donato Ogliari e o cardeal Raniero Cantalamessa, antigo pregador da Casa Pontifícia.