"Esperemos que o próximo Papa também seja assim". Jovens portugueses testemunham história em Roma

São 39 adolescentes de camisa verde e lenço vermelho ou amarelo ao peito. Falam português e estão sentados no chão, junto à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde o Papa vai ser sepultado no próximo sábado. A viagem estava planeada há muito, explica Rodrigo, de 13 anos: “Vim aqui para o jubileu, para presenciar este momento, o Jubileu dos Adolescentes”.

Foi planeada uma viagem em festa, mas este grupo da paróquia de Oliveira de Azeméis chegou a Roma num momento de luto: “É verdade, coincidiu com a morte do Papa Francisco. No entanto, a morte também é um momento feliz para uma pessoa, pois vai ter com Deus”.

